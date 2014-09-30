محمد بن زايد يأمر بتوزيع 603 مساكن و1180 قطعة أرض على المواطنين

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيـان رئيس الدولة حفظه الله ..أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوزيع 603 مساكن جديدة و1180 أرض سكنية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

وتشمل المساكن الموزعة على المواطنين 574 وحدة سكنية عصرية عالية الجودة في مشروع غنيمة السكني في مدينة العين و29 وحدة سكنية في مدينة زايد بالمنطقة الغربية ضمن مشروع مرابع الظفرة.

أما الأراضي السكنية التي سيتم توزيعها على المواطنين فتشمل 617 قطعة أرض في مدينة أبوظبي و431 قطعة في مدينة العين و132 قطعة في المنطقة الغربية.

ويأتي إنجاز هذه المبادرات في مجال الإسكان انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة التي أسس دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وسار على خطاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مواكبا للعملية التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي وفي إطار توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة ويعزز مساهماتهم في البناء والتنمية.

وتم تخطيط وتصميم المساكن والمرافق المجتمعية والبنية التحتية المتكاملة في كل من مجمعي غنيمة ومرابع الظفرة وفق أرقى المعايير العالمية في مجالي الاستدامة البيئية وتطوير المجتمعات السكنية المتكاملة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والصحة العامة والأمن والراحة للسكان كما يوفر المجمعان كافة احتياجات السكان من مساحات مخصصة للمساجد والمدارس والمراكز التجارية والمجتمعية وسواها.

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