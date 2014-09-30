أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي والاتحاد يتفقان علي تبادل الصفقات

Google+ Print
الأهلي والاتحاد يتفقان علي تبادل الصفقات الأهلي والاتحاد يتفقان علي تبادل الصفقات

استقبلت إدارة الأهلي يوم الاثنين وفد نادى الاتحاد السكندري والذي ضم كل من د. شريف أبو العينين والمهندس سالم الحسينى والسيد عادل أعضاء مجلس الإدارة وجاسر منير مدير عام النادي.

الذي حضر للقاهرة لبدء تفعيل بروتوكول التعاون بين الأهلي والاتحاد السكندري الذي تم توقيعه على خلفية زيارة مجلس إدارة الأهلي لزعيم الثغر، قبل شهر للتهنئة بالمئوية.

حضر المقابلة من الأهلي كلا من عماد وحيد والدكتور هشام العامري عضوا مجلس الإدارة واللواء محمود علام مدير عام النادي واحمد الشناوي مستشار التسويق.

وفى أجواء ودية للغاية تباحث الطرفان بروتوكول التعاون وتم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم 10 أكتوبر المقبل بالكويت ويخصص عائدها المالي لصالح صندوق " تحيا ".

وتم الاتفاق أيضاً على إعادة التقليد القديم في الستينات بإقامة مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد عند افتتاح كل موسم وذلك اعتبارا من الموسم المقبل.

كما تقرر مشاركة الأهلي في البطولة الدولية تحت 16 سنه والتي ينظمها نادى الاتحاد السكندري في يناير 2015 بمشاركة أندية عربية وأوربية في مقدمتها نادى سبورتنج لشبونة وأفريقية على رأسها مالى.

وقال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي إن اللقاء كان مثمرا للغاية وهناك خطوات جادة لتفعيل هذا البروتوكول كخطوة أولى للمزيد من التعاون مع الأندية الشقيقة لمصلحة الرياضة المصرية.

وأضاف أن نادى الاتحاد السكندري من الأندية العريقة وصاحبة الجماهيرية والتي يعتز الأهلي وإدارته بالعلاقة معه.

وأكد أن ما جاء في الاجتماع من الاتفاق على إقامة مباريات ودية وورش عمل وتبادل بيع وشراء اللاعبين والمشاركة في بطولات دوليه يعتبرها الطرفين بداية لكن هناك رغبة حقيقية للمزيد من التعاون في اتجاهات عديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك