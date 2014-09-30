الأهلي والاتحاد يتفقان علي تبادل الصفقات

استقبلت إدارة الأهلي يوم الاثنين وفد نادى الاتحاد السكندري والذي ضم كل من د. شريف أبو العينين والمهندس سالم الحسينى والسيد عادل أعضاء مجلس الإدارة وجاسر منير مدير عام النادي.

الذي حضر للقاهرة لبدء تفعيل بروتوكول التعاون بين الأهلي والاتحاد السكندري الذي تم توقيعه على خلفية زيارة مجلس إدارة الأهلي لزعيم الثغر، قبل شهر للتهنئة بالمئوية.

حضر المقابلة من الأهلي كلا من عماد وحيد والدكتور هشام العامري عضوا مجلس الإدارة واللواء محمود علام مدير عام النادي واحمد الشناوي مستشار التسويق.

وفى أجواء ودية للغاية تباحث الطرفان بروتوكول التعاون وتم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم 10 أكتوبر المقبل بالكويت ويخصص عائدها المالي لصالح صندوق " تحيا مصر ".

وتم الاتفاق أيضاً على إعادة التقليد القديم في الستينات بإقامة مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد عند افتتاح كل موسم وذلك اعتبارا من الموسم المقبل.

كما تقرر مشاركة الأهلي في البطولة الدولية تحت 16 سنه والتي ينظمها نادى الاتحاد السكندري في يناير 2015 بمشاركة أندية عربية وأوربية في مقدمتها نادى سبورتنج لشبونة وأفريقية على رأسها ستاد مالى.

وقال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي إن اللقاء كان مثمرا للغاية وهناك خطوات جادة لتفعيل هذا البروتوكول كخطوة أولى للمزيد من التعاون مع الأندية الشقيقة لمصلحة الرياضة المصرية.

وأضاف أن نادى الاتحاد السكندري من الأندية العريقة وصاحبة الجماهيرية والتي يعتز الأهلي وإدارته بالعلاقة معه.

وأكد أن ما جاء في الاجتماع من الاتفاق على إقامة مباريات ودية وورش عمل وتبادل بيع وشراء اللاعبين والمشاركة في بطولات دوليه يعتبرها الطرفين بداية لكن هناك رغبة حقيقية للمزيد من التعاون في اتجاهات عديدة.