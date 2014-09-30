من منا لا يحب الشاورما؟ تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة شاورما الدجاج البيتية بطريقة سهلة وشهية

المقادير

ستة صدور من الدجاج

1/2 كوب زيت زيتون

1/2 كوب عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

1 ملعقة صغيرة من الملح

6 سن ثوم مهروس مثل المعجون

علبة وسط من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:

1. قطعي الدجاج على شكل شرائح مستطيلة

2.أنقعي الدجاج ليلة كاملة بالبهارات والثوم المعجون وزيت الزيتون وعصير الليمون والبهارات والملح

3. ضعي بالفرشاة مسحة من الزيت في المقلاة وقلبي الشاورما المنقوعة على نار متوسطة لحين النضج

4. بإمكانك عملها سانديشات بالخبز المفضل لديك والحشوة المفضلة

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