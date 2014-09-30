أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

شاورما الدجاج البيتية

Google+ Print
شاورما الدجاج البيتية شاورما الدجاج البيتية

الثلاثاء 30-09-2014 09:51

من منا لا يحب الشاورما؟ تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة شاورما الدجاج البيتية بطريقة سهلة وشهية 

 

 

المقادير

ستة صدور من الدجاج

 1/2 كوب زيت زيتون

1/2 كوب عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

1 ملعقة صغيرة من الملح

6 سن ثوم مهروس مثل المعجون

علبة وسط من اللبن الزبادي

 

طريقة التحضير:

1.  قطعي الدجاج على شكل شرائح مستطيلة

2.أنقعي الدجاج ليلة كاملة بالبهارات والثوم المعجون وزيت الزيتون  وعصير الليمون والبهارات والملح

3. ضعي بالفرشاة مسحة من الزيت في المقلاة وقلبي الشاورما المنقوعة على نار متوسطة لحين النضج

4. بإمكانك عملها سانديشات بالخبز المفضل لديك والحشوة المفضلة

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي