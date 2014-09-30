الأرز البرياني على الطريقة الباكستانية

الأرز البرياني من أطيب الأكلات يتميز بنكهة غنية بالبهارات والتوابل واللون المميز ... تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة البرياني الباكستاني الأصلية

المقادير:

2 كوب أرز بستمتي

10 أكواب ماء

1ملعقة صغيرة زعفران

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع

1/4 كوب زيت ذرة

2 حبة كبيرة بصل مقطع شرائح دائرية

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

6 سن ثوم مهروس

2 قرن فلفل أخضر حارمفروم

1 ملعقة كبيرة بهارات برياني

1 ملعقة صغيرة كركم

3 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 عود قرفة

3 ورق غار

6 حبة هيل

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة كزبرة حب

2 حبة كبيرة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 حبة كبيرة بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة

1/2 كوب لبن زبادي

1 كوب كزبرة خضراء مفرومة

طريقة التحضير

1.ضعي 10 كوب ماء، ملعقة كبيرة ملح و ملعقة كبيرة من زيت الذرة والأرز البسمتي ودعيه يغلي على نار قوية ولكن لا ينضج الأرز تماما.ثم صفي الأرز اضيفي على الماء ودعيه جانبا 2. انقعي الزعفران في نصف كوب ماء.

3. سخني 4 ملعقة كبيرة زيت على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبي الى أن يصبح ذهبي اللون.اضيفي الزنجبيل،الثوم والفلفل. قلبي إلى ان يصبح البصل غامق اللون.

أضيفي البهارات، الكركم، الملح، الفلفل، القرفة ،الغار، الهيل، الكمون، الكزبرة الصحيحة ، وكوب من الماء. دعي الخليط يغلي بضع دقائق لتحصلي على صلصة سميكة.

4. اضيفي الطماطم، المعجون، الدجاج، البطاطس، وكوب ماء وقلبي.

5. دعي القدر يطهي على نار متوسطة 30 دقيقة إلى أن ينضج الدجاج.

6. أضيفي اللبن الزبادي و الكزبرة الخضراء و قلبي لتختلط المكونات جيدا.

7. في قدر واسع، ضعي بعض الزيت في القاع. أسكبي نصف كمية الأرز. أضيفي خليط الدجاج. ثم أضيفي بقية الأرز. انثري منقوع الزعفران على سطح الأرز.

8.ضعي القدر على نار هادئة ودعيه 20-30 دقيقة ثم .اقلبي القدر على طبق للتقديم

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