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وزير الأوقاف يشيد بالتعاون اللافت بين البعثات الثلاث فى الحج

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وزير الأوقاف يشيد بالتعاون اللافت بين البعثات الثلاث فى الحج وزير الأوقاف يشيد بالتعاون اللافت بين البعثات الثلاث فى الحج

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أشاد وزير الاوقاف رئيس البعثة الرسمية للحج محمد مختار جمعة بالجهد الكبير الذى يقوم به القنصل المصرى فى جدة السفير عادل الالفى والتعاون الكبير مع الجانب السعودى والتنسيق الذى يقوم به معهم .
> وأضاف – فى مؤتمر صحفى عقد فى القنصلية المصرية فى جدة – أن هناك تعاونا كبيرا من كافة البعثات المصرية فى الحج سواء القرعة أو السياحة أو التضامن ، مشيدا بالروح التى تنتشر بين البعثات فى التعاون والتنسيق والتكامل والتى تهدف إلى تيسيير المناسك على الحجاج .
> وأشار إلى أن هناك تعاونا لافتا من الجانب السعودى مع البعثة المصرية وبدا هذا واضحا فى اللقاءين الذين عقدهما مع وزير الحج السعودى من أجل مزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب المصرى ، وأوضح أن هناك العديد من التيسيرات التى تم تقديمها من الجانب السعودى للمصريين منها اختيار وزير الاوقاف لالقاء كلمة الوفود أمام خادم الحرمين الشريفين ، بالاضافة إلى العديد من التيسيرات التى يتم تقديمها للبعثة المصرية وتلبية أى مطلب من مطالبها .
> وأكد أن أختيار الخطباء المصريين تم بدقة ، والتأكيد على العلماء المرافقين للبعثة المصرية من أجل شرح المناسك والرد على كافة الاستفسارات الدينية ، وعدم التطرق إلى أى موضوعات خارج مناسك الحج .
> وقال إن خطابين تم إعدادهما بشأن التأكيد على خصوصية مناسك الحج وعدم التطرق إلى أى توظيف للحج فى مكاسب حزبية أو فئوية أو طائفية أو غيرها ، مشيرا إلى أن الكفار أنفسهم كانوا يكفون عن القتال فى الاشهر الحرم رغم عدائهم للمسلمين .

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