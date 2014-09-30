السيطرة على حريق محدود بمستشفى بنها الجامعي‎

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق محدود شب فى إحدى حجرات المخازن وأفراد الأمن بقسم الجراحة بمستشفى بنها الجامعى، دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأوراح، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

كان اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية قد تلقي بلاغا من الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها بنشوب حريق بمستشفى بنها الجامعى فانتقل على الفور العميد سامي غنيم رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وتبين من المعاينة نشوب الحريق بإحدى الحجرات الخارجية المخصصة لأفراد الأمن بقسم الجراحة والمخازن بالمستشفى، حيث اشتعلت النيران فى بعض المخلفات فوق سطح الحجرة بسبب قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة مشتعلة، مما أدى إلى نشوب الحريق.

من جانبه زار الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، موقع الحريق وشدد على تطبيق القانون بعدم التدخين داخل المنشآت العامة والمستشفيات الجامعية وإلزام الجميع بتطبيقه، مشيرا إلى أنه سوف يتم توقيع عقوبات مالية وتأديبية على المخالفين، وذلك فى إطار تنفيذ قانون حظر التدخين فى الأماكن العامة لتعديهم على الحريات الشخصية والصحة العامة للأفراد.

ووجه شمس الدين، الشكر للواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وقوات الدفاع المدنى والأمن الإدارى بالجامعة على سرعة الاستجابة، والانتقال لمكان الحريق، والسيطرة عليه، وإخماده قبل امتداده.