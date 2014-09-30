الاشتباه في تروسيكل بالقرب من كمين ميت أبو شيخة بالمنوفية‎

سادت حالة من الذعر بين أهالى مدينة قويسنا عقب الاشتباه فى تروسيكل متروك بجوار كمين ميت ابو شيخة فى احتوائه على مواد متفجرة ؛ تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بوجود تروسيكل متروك بالقرب من كمين ميت ابو شيخة ؛ وعقب تقنين الإجراءات تبين ان التروسيكل بدون لوحات وتبين خلوة من ثمة مواد متفجرة ؛ تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير محضر رقم 6215 ادارى مركز قويسنا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة ؛ وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.