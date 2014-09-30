تظاهر العشرات أمام دار القضاء للمطالبة ببرائة مبارك ومحاكمة صباحي

تظاهر حوالي 40 عضوا من حركة “أبناء مبارك” ظهر اليوم الثلاثاء، أمام دار القضاء العالي، بشارع رمسيس في وسط القاهرة، للمطالبة ببراءة الرئيس الأسبق، ومحاكمة حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم.

رفع “أبناء مبارك” صور الرئيس الأسبق، أثناء وقفتهم التي استمرت ما يقرب من الساعة، في حماية قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء العالي، كما رددوا هتافات تطالب باخلاء سبيل المبارك، الذين وصفوه برمز مصر والوطن العربي.

مطالبين بمحاكمة زعيم التيار الشعبي، حمدين صباحي، على تصريحات منسوبة إليه، من خلال بلاغ تقدموا به للنائب العام المستسار هشام بركات، ادعو فيه أن حمدين حرض المصريين على العنف في حالة براءة مبارك، ودعى لاقامة ثورة شعبية ثالته، وقلب نظام الحكم الحالي.