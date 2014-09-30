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هيثم محمدين : البائع رزقه يومي واضطهاده سيمنعه عن أطعام أسرته‎

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هيثم محمدين : البائع رزقه يومي واضطهاده سيمنعه عن أطعام أسرته‎ هيثم محمدين : البائع رزقه يومي واضطهاده سيمنعه عن أطعام أسرته‎

قال هيثم محمدين القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن البائع المتجول رزقه يومي، وفي حالة حرمانه يوم واحد من رزقه، سيمتنع عن احتواء طعام لأسرته، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للباعة الجائلين، بمقر جبهة “ثوار”.

وأضاف بائع ، أن الدولة إذا أرادت تقديم حلول لمشكلة الباعة الحائلين لقدمتها على كل باعة الجمهورية، ولم تجزئها مثلما فعلت في العتبة و وسط البلد، و لم تقرر إزالة بقية البائعين برمسيس حتى الآن.

وتابع بائع اخر، “ليس لدينا أي مانع أن نكون في أي مكان و لكن المهم أن يكون لدينا ما نحصل منه على قوت يومنا، أننا اعتادنا أن نرضي الدولة و و لكن بتلك الممارسات سنتحول إلي وحوش لمواحهتهم”.

وناشد البائعائين، أن يكون لهم تأمين و معاش يأويهم و يحتوي أسرهم من الضياع بعد وفاة أي منهم، مشيرًا إلي أن الباعة الجائلين لم يعتدوا يومًا على الثوار، والحكومة دست بلطجية لفرض الاتاوات على البائعين، والاعتداء على المتظاهرين في وسط البلد.

 

المراسل : شمس الدسن مرتضى

 

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