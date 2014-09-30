نائبة إسرائيلية: خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة مخيب للآمال

قالت النائبة عن حزب العمل الإسرائيلي، شيلي يحيموفيتش، إن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مخيبا للآمال وخاليا من أي بشرى.

ونقل راديو «صوت إسرائيل»، الثلاثاء، عن يحيموفيتش قولها أنها توافق رئيس الوزراء رأيه بأنه تتوفر حاليا فرصة فريدة من نوعها، إذ توجد مجموعة من الدول العربية القوية والمعتدلة التي يمكن العمل معها من اجل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، ولكن يبدو أن نتنياهو لا يريد تبني مبادرة السلام السعودية المطروحة منذ عام 2002 حقا بل يستخدمها ذريعة لعدم التحاور مع السلطة الفلسطينية .

ورأت يحيموفيتش إنه لا بد من التحاور مع رئيس السلطة محمود عباس على الرغم من خطابه المثير للصدمة الذي ألقاه في الأمم المتحدة لأنه شريك إسرائيل الوحيد في الساحة الفلسطينية الذي يمكن إجراء محادثات معه.