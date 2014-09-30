بالفيديو .. 10 أهداف ' مازيكا ' لعبد الشافي مع الزمالك

ليس في الدفاع فقط تظهر قيمة محمد عبد الشافي لاعب الزمالك المنتقل إلى أهلي جدة، بل في كثير من المرات رقصت شباك الخصوم بأهدافه الرائعة.

ورحل عبد الشافي إلى أهلي جدة مقابل مليون و200 ألف دولار لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

هناك أسماء يمكنها حمل جبهة بالكامل، روبرتو كارلوس كان يجيد هذا الدور، أشلي كول من إنجلترا، وهناك مايكون دوجلاس ودانيل ألفيش وخوردي ألبا.

وهناك ظهير جنب يدافع فقط، أو يهاجم فقط.

الزمالك برحيل عبد الشافي يخسر لاعبا من الفئة الأولى، فئة تحمل جبهة بالكامل، دفاعا وهجوما.

ويستعرض FilGoal.com مزايا عبد الشافي الهجومية في 10 أهداف " مازيكا ".

صواريخ

قدم يسرى لا تعرف سوي طريق واحد أمامها، وهو طريق الشباك لتمزقها.

حراس مرمي لا تعرف سوي الوقوف دون تحرك أمام صواريخ عبد الشافي.

في الدقيقة 104 يفتقد كل من في الملعب للياقته وسرعته وقوته، افتقاد قوة لا يعرفه عبد الشافي.

فأمام الجونة في لقاء كأس مصر، أطلق " شافي" الزمالك قذيفة مذهلة من على حدود الـ18 وقف الجميع منبهر أمامها ليقود الزمالك لعبور الجونة في كأس مصر أمام مدرجات امتلأت بالجماهير البيضاء.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى الجونة

أمام إنبي، استقبلت شباك الفريق البترولي هدفا صاروخيا لا يستطع أي حارس مرمي في العالم إيقافه، نعم في العالم بأكلمة.

عبد الشافي أراد أن يفتتح النتيجة للزمالك، وكان له ما أراد بصاروخ دمر شباك إنبي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

صاروخ مدمر كان أمام أعين حسام حسن المدير الفني للفريق وقتها، أعين هي نفسها ما رأت رحيل عبد الشافي إلى الدوري السعودي.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى إنبي

ثعلب داخل الصندوق

المهاجم المثالي دائما ما يمتاز بتواجده الدائم داخل منطقة الـ18 لدى الخصوم.

منطقة امتاز عبد الشافي بالتواجد الدائم والمستمر والسريع فيها.

عبد الشافي يدافع من منطقة جزاء فريقه، ويسجل من منطقة جزاء الخصوم.

أمام المنيا سدد المدافع الراحل محمود فتح الله تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، تسديدة نجح حارس المنيا في التصدي لها في المرة الأولي، ولكنه فشل في حماية شباكه منها.

وتابع عبد الشافي تسديدة فتح الله ليضعها بسهولة في المرمي، ويعزز النتيجة للزمالك.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى المنيا

من جديد أمام أعين حسام حسن، سجل عبد الشافي هدفا رائعا في شباك المقاولون العرب موسم 2011 بعد استغلال متميز لارتباك دفاعات المقاولون.

ارتباك لم يكن ليستفيد منه الزمالك، لولا تواجد عبد الشافي داخل منطقة الجزاء.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى المقاولون

في الدربي، قد يختفي الزمالك أمام الأهلي، ولكن بالتأكيد لا يختفي عبد الشافي.

مباراة ستبقي كثيرا في ذاكرة جماهير قطبي الكرة المصرية، لنتيجتها وحماسها وأهدافها الرائعة.

دربي 3-3، دربي تعادل فيه الأهلي في الدقائق الأخيرة بفضل الثعلب الأخر محمد بركات، تعادل سعى الأهلي لإدراكه بعد هدف عبد الشافي.

الدقيقة 80 شهدت فرحة عارمة لجماهير الزمالك بعد استغلال عبد الشافي خطأ أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي وقتها في رد تسديدة أحمد جعفر.

خطأ جديد لم يكن ليستغله الزمالك لولا تواجد عبد الشافي داخل منطقة جزاء المارد الأحمر.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى الأهلي

ليس بالقدم فقط

ظهير أيسر يسجل بقدمه اليسرى أمرا متوقع حدوثه في كثير من المباريات، ولكن أن يسجل برأسه فهذا لا يحدث كل يوم.

شباك المقاولون من جديد تلقت هدف تقدم للزمالك بفضل عبد الشافي ولكن هذه المرة بتسديدة بالرأس.

عبد الشافي ارتقى فوق الجميع ليستغل عرضية حازم إمام المميزة ويضع هدف رأسي رائع في مرمي المقاولون العرب.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى المقاولون

ولا أروع ولا أجمل

تحركات خلف المدافعين مميزة، مهارات ولا أروع، والحصيلة أهداف لن تنسي.

عبد الشافي لم يكتفي بالتسديدات والرأسيات، بل أظهر العديد من المهارات الاستثنائية التي سيفقدها الزمالك كثيرا.

أمام اتحاد الشرطة وفي أول ربع ساعة من المباراة توغل عبد الشافي داخل منطقة جزاء الشرطة، ليمرر محمد إبراهيم تمريرة بسيطة ضربت دفاع الشرطة بفضل تحرك عبد الشافي.

عبد الشافي لم يسدد مباشرا، بل مر من حارس مرمي الشرطة بسهولة ومهارة كبيرة، ليضع هدف الزمالك الأول في الشرطة.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى الشرطة

الشرطة ليست فقط ضحية " مازيكا " عبد الشافي، بل الجيش أيضا.

فأمام أعين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الذي قبل عرض إعارة عبد الشافي، زار الزمالك شباك الجيش ست مرات، وكأن لعبد الشافي نصيبا منها.

عبد الشافي انطلق من الدفاع مستغلا سرعته قبل أن يستفيد من" وان تو " عالمي مع أيمن حفني الوافد الجديد للزمالك، ليضع الكرة " لوب" في شباك الجيش.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى الجيش

شباك طلائع الجيش من جديد استقبلت هدفا رائعا لعبد الشافي.

لأن عبد الشافي دائم الاجتهاد والمثابرة، وقف معه الحظ في تنفيذ ركلة حرة مباشرة من أقصى اليمين.

حظ جعل كرة عبد الشافي تسقط مباشرا في مرمي الجيش معلنه عن تقدم الزمالك الذي تأخر للدقيقة 50 من عمر المباراة.

شاهد - هدف عبد الشافي في مرمى طلائع الجيش

في دوري أبطال إفريقيا ومع أحمد حسام "ميدو" وأمام مرتضي منصور، سجل عبد الشافي هدف الإنقاذ للزمالك في مرمى الهلال السوداني.

هدف قد يعتبر هو أفضل أهداف عبد الشافي مع الزمالك، وقد ينضم إلى أفضل أهداف الزمالك في دوري الأبطال.

إنقاذ ثنائي، فصنع عبد الشافي هدف الزمالك الأول لدومينيك دا سيلفا، قبل أن يسجل هدف ثاني قاتل في مرمى الهلال.

"ولا أجمل ولا أروع"، تعبيرا لا يكفي لوصف عبد الشافي، والهدف يحكم...

شاهد - عبد الشافي يصنع ويسجل في مرمى الهلال