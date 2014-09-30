أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيكنباور: ألونسو أهم صفقة لبايرن هذا الموسم

Google+ Print
بيكنباور: ألونسو أهم صفقة لبايرن هذا الموسم بيكنباور: ألونسو أهم صفقة لبايرن هذا الموسم

(إفي): اعتبر الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ الألماني فرانز بيكنباور أن انتقال الإسباني شابي ألونسو من ريال مدريد نحو النادي البافاري كان أهم صفقات الأخير هذا الموسم.

وقال بيكنباور في تصريحات نشرتها جريدة (بيلد) الألمانية اليوم "أقول منذ أسابيع أن ألونسو هو أهم صفقة لنا هذا الموسم".

وصرح اللاعب "رقمه القياسي لم يكن مفاجآة بالنسبة لي"، في اشارة إلى دخول ألونسو تاريخ الدوري الألماني بكونه أكثر اللاعبين لمسا للكرة في مباراة واحدة (206 مرة).

 

باير

وأضاف الرئيس الفخري للنادي البافاري "إنه لاعب ذكي للغاية ويسيطر على مفردات اللعبة بصورة مثالية".

يذكر أن المدير الفني لبايرن، الإسباني بيب جوارديولا أشاد اليوم بأهمية ألونسو للفريق، مؤكدا أن التعاقد معه "لم يأت بالصدفة".

وكان اللاعب انتقل مطلع الموسم الجاري بصورة مفاجئة من الريال نحو النادي البافاري وبرر الأمر برغبته في العثور على "دوافع جديدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع