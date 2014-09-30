بيكنباور: ألونسو أهم صفقة لبايرن هذا الموسم

(إفي): اعتبر الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ الألماني فرانز بيكنباور أن انتقال الإسباني شابي ألونسو من ريال مدريد نحو النادي البافاري كان أهم صفقات الأخير هذا الموسم.

وقال بيكنباور في تصريحات نشرتها جريدة (بيلد) الألمانية اليوم "أقول منذ أسابيع أن ألونسو هو أهم صفقة لنا هذا الموسم".

وصرح اللاعب "رقمه القياسي لم يكن مفاجآة بالنسبة لي"، في اشارة إلى دخول ألونسو تاريخ الدوري الألماني بكونه أكثر اللاعبين لمسا للكرة في مباراة واحدة (206 مرة).

باير

وأضاف الرئيس الفخري للنادي البافاري "إنه لاعب ذكي للغاية ويسيطر على مفردات اللعبة بصورة مثالية".

يذكر أن المدير الفني لبايرن، الإسباني بيب جوارديولا أشاد اليوم بأهمية ألونسو للفريق، مؤكدا أن التعاقد معه "لم يأت بالصدفة".

وكان اللاعب انتقل مطلع الموسم الجاري بصورة مفاجئة من الريال نحو النادي البافاري وبرر الأمر برغبته في العثور على "دوافع جديدة".