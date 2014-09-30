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فينتدج ألهامبرا إصدار محدود من فان كليف أند أربلز

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فينتدج ألهامبرا إصدار محدود من فان كليف أند أربلز فينتدج ألهامبرا إصدار محدود من فان كليف أند أربلز

الثلاثاء 30-09-2014 13:20

استكمالاً لبهجة الأعياد، صمّمت دار فان "كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels قطعة جديدة محدودة من قلادة "فينتدج ألهامبرا" Vintage Alhambra. ويتميّز إبداع هذا العام بكونه يضمّ مزيجاً متناغماً من الذهب الوردي، وأم اللآلئ باللون الرمادي، والماس. وقد استطاعت مجموعة "ألهامبرا" Alhambra منذ العام 1968 أن تمثّل بحق أيقونة إبداعات "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels. وقد تجلّت هذه المجموعة بأشكال أنيقة متنوعة، مع طيف غنيّ وواسع من المواد. في هذا العام، تضيف الدار لمسة من الحظ على موسم العطلات من خلال هذا الإصدار المحدود والمتألق. وللتأكيد على الطابع الحصري لهذه الطبعة المحدودة، فإنّ الجزء الخلفي من كل قلادة يمكن أن يمنح خصوصيّة شخصية من خلال الحفر. وبهذا، تغدو نقوش "ألهامبرا" Alhambra، تعبيراً عن حكاية شخصية عشناها أو عن لحظة ثمينة مررنا بها. وحين ننقش عليها اسماً، أو تاريخاً، أو رسالة، تصبح الجوهرة أكثر فرادة.

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