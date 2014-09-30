القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة الذكرى 41 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقتها الثقافية التي تأتي تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك خلال أيام 5 و6 و7 أكتوبر بنظام الاستعلام الصوتي على الرقم 16886 وبسعر المكالمة العادية ، علما بأنه سيتم إجراء السحب على الإجابات الصحيحة وإعلان أسماء الفائزين وتقديم العديد من الجوائز القيمة المقدمة من القوات المسلحة .

وذكر المتحدث العسكرى، على صفحته الشخصية، أن ذلك يأتى تأكيدا على أن الدفاع عن الوطن ليس بالسلاح فقط وإنما بنشر الثقافة والمعرفة وتأصيل قيم الولاء والانتماء للوطن