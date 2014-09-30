محافظ أسيوط يقرر إلغاء الأجازات ويأمر بتكثيف الحملات التموينية خلال عيد الأضحى

قال صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط ان المحافظ اللواء ابراهيم حماد قرر وقف الأجازات والراحات بكافة أنواعها لجميع العاملين بمديرية الصحة والإدارات الفرعية ، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقى أى شكاوى أو بلاغات على مدى ال 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى … صرح بذلك منوها عن رفع الحالة القصوى للطوارىء .

وأكد انه سيتم تكثيف الرقابة خلال أيام العيد وذلك بتكثيف الحملات التموينية خلال هذه الفترة بجانب تنظيم حملات مشتركة مع مديرية الطب البيطرى خلال أيام العيد والتي يزداد فيها عرض اللحوم ؛ كما يتم المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لمراقبة طرق عرض اللحوم بالأسواق وأسعارها ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين لتلافي وملاحقة صور الغش بكافة انواعه وملاحقة التجار الجشعين وتنفيذ كافة القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع التموين بالأسواق .

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط انه سيتم المرور على المخابز البلدية والطباقى للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية كما يتم تشكيل لجان بالمطاحن في القطاعين العام والخاص لمتابعة التشغيل الكامل وبأعلى كفاءة لجميع الآلات وماكينات المطاحن وأجهزتها والتأكد من إنتاج الدقيق البلدى والمطابق للمواصفات القانونية وبالأوزان القياسية ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق .

وأوضح عبدالله يتم التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة لإقامة معارض للسلع الغذائية بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق ويتم التأكيد على مطاحن قطاع الأعمال العام والخاص بتسليم حصص المخابز من الدقيق البلدى إستخراج 82% وكذلك المطاحن الموردة للدقيق الطباقى وفقا للمناقصات العامة بتسليم حصص المخابز قبل أجازة عيد الأضحى كما يتم متابعة طرح اللحوم والسلع الغذائية بأفرع الشركات التابعة للشركة القابضة من خلال المجمعات الإستهلاكية ومنافذ توزيع شركتى الجملة العامة والمصرية وكذلك الشركة المصرية للحوم والدواجن فضلا عن متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركتى الجملة والبدالين التموينيين والتى تصرف شهريا على البطاقة التموينية .