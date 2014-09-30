وزير الصحة: نركز على نواقص الأدوية

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إن الملامح الرئيسة لاستراتيجية الدواء في مصر تنطلق من ضرورة التوجه للسوق الأفريقية، والتعاون معهم في مجال الدواء، لاستعادة دور مصر الإقليمي وثقلها الأفريقي، مؤكدا التركيز على ملف نواقص الأدوية بوصفه أحد الملفات المهمة المرتبطة باحتياجات المواطن المصري، التي تسعى الوزارة لتلبيتها .

وأضاف عدوي، خلال حضوره الاجتماع الدوري الشهري للجنة الاستشارية العليا للدواء الثلاثاء، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لدعم شركات قطاع الأعمال، وتذليل العقبات أمام عملها لزيادة استثماراتها ورفع قدرتها التنافسية، مشددا على ضرورة النهوض بشركة فاكسيرا، لأنها تمثل ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري في مجال الطعوم والأمصال.

وأوضح أن هناك ضرورة قصوى لعملية تحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق الدواء المصري، لتسهيل بناء استراتيجية دوائية قائمة على أدلة ومؤشرات علمية، وعمل الدراسات اللازمة وإعداد القواعد المنظمة للهيئة العليا للدواء والغذاء، بالإضافة إلى إصلاح الضوابط والقرارات الخاصة بتسجيل الأدوية لمنع التلاعب والسمسرة، عن طريق تدشين نظام ميكنة إلكتروني للصناديق، يأخذ في الاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأشار الوزير إلى أن الدواء المصري بخير، مناشدا وسائل الإعلام القيام بدورها في نشر الوعي السليم لمواجهة الإشاعات المغلوطة، وتغيير الصورة السلبية عن الدواء المصري .

وأقرت اللجنة الإرشادات والقواعد المصرية لتسجيل المثائل الحيوية.

جدير بالذكر أنه تم التوصية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء، لدراسة إنشاء الهيئة المصرية للدواء والغذاء، انطلاقا من امتلاك مصر للمقومات والقواعد المنظمة لعمل الإدارة المركزية للصيدلة وهيئة الرقابة الدوائية والهيئة الرقابية على المستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة والمتراكمة في مجال الصيدلة وصناعة الدواء، تجعلها مهيأة تماما لاستكمال القواعد المنظمة والأطر القانونية لعمل الهيئة المصرية للأدوية والغذاء .