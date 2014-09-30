تقرير كردي عراقي: «داعش» يقترب من السيطرة على مدينة «عين العرب»

أفاد تقرير كردي عراقي الثلاثاء بأن مسلحي تنظيم «داعش» أصبحوا على مقربة 4 كيلومترات من السيطرة على مدينة عين العرب، كوباني، على الحدود مع تركيا.

وذكرت وكالة «باسنيوز» الكردية الثلاثاء أن داعش تمطر مركز مدينة عين العرب غرب كردستان بالقذائف والصواريخ، مشيرة إلى أن «عشرات القذائف سقطت منذ صباح الإثنين، بعد أن وصلت دبابات داعش إلى مسافة أقل من 4 كيلومترات من المدينة من جهة الشرق وتركز القصف على وسط المدينة والحارة الشمالية».

وقالت الوكالة إنه نتج عن القصف مقتل 3 مدنيين كرد والعديد من الجرحى.

>من جهة أخرى سقطت 3 قذائف أطلقتها قوات داعش في أراضي شمال كردستان دون أن تتسبب بخسائر في الأرواح، واحدة منها على الأقل سقطت على بعد

>أمتار من مخيم النازحين الكورج في قرية مرشد بينار، المقابلة لمدينة كوباني.

>وعلى إثر هذه المستجدات، توجه آلاف المدنيين الكرد في كوباني إلى الحدود والمعابر الإنسانية التركية هرباً من القصف العشوائي.

>وقالت «باسنيوز» إن دبابات تنظيم داعش وصلت إلى التلال المحيطة بكوباني من جهة الغرب والجنوب ومن جهة الشرق لم تعد تفصلها عن المدينة سوى

>كيلومترات قليلة، فيما لازالت القوات الكردية متمسكة بالدفاع عن المدينة.