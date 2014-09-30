محافظ القاهرة : فتح الحدائق للمواطنين من السابعة صباحا وحتى منتصف الليل بالعيد

أعلن الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة عن انتهاء كافة حدائق القاهرة ( المتخصصة والعامة والمتميزة ) من استعداداتها لاستقبال زوارها من المواطنين خلال ايام عيد الأضحى المبارك ، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم ..مشيراً إلي إن الحدائق أصبحت جاهزة لفتح أبوابها امام الجماهير من الساعة 7 صباحا وحتى منتصف الليل .

وطالب الدكتور جلال مصطفي سعيد المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بوقف الإجازات ، وإلغاء الراحات الأسبوعية ، وإستمرار العمل على 3 ورديات يومياَ حتى انتهاء أجازة العيد سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة ، والتأكد من وجود سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق وداخلها لمواجهة أى طارئ بالإضافة الى تكثيف التواجد الامنى بالتنسيق مع مديرية الامن وأقسام الشرطة حفاظا على الامن والانضباط .

> كما طالب المحافظ رئيس الهيئة بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى ( 257 ساحة ) ومراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها، وتكليف مسئولي الإنارة المركزية بالهيئة لمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

> وأكد المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة علي استعداد كافة الحدائق العامة والمتميزة لاستقبال زوار العيد حيث تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ، كما تم تجهيز عدد 50 ألف كيس لجمع القمامة لتوزيعهم على رواد الحدائق لجمع القمامة بها وعدم القائها بالمسطحات الخضراء خلال أيام العيد .

> كما تم تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي قوامها 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة تضم لودر وسيارة حوادث و2لوري قلاب و2سيارة صغيرة للتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ ، وتجهيز عدد من فناطيس المياه وعدد من العربات المحملة بالرمال في كل منطقة لتنظيف الدماء المسالة من الذبائح وغسيل وتطهير الشوارع والميادين التي قد يتم الذبح بها خلال أيام العيد .

> وأشار السعيد إلى انه تم مراجعة نظافة ساحات الصلاة وحول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها ، وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعداداَ لاستقبال زوار العيد .

> وأضاف السعيد انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بجميع حدائق مشروع الحدائق المتخصصة والتي تضمنت صيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة والممرات والأسوار وصيانة شاملة لدورات المياه كما تم التأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية من قطارات وبدالات مائية وعربات تصادمية وملاهي للحفاظ على سلامة المواطنين وتم التنسيق مع جميع اقسام الشرطة الداخل فى نطاقها حدائق المشروع لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال ايام العيد حفاظا على الامن والانضباط مع تواجد سيارات الاسعاف بجميع الحدائق طوال ايام العيد .

> وأكد السعيد علي ورفع كفاءة الإنارة بكافة المناطق المحيطة بالمساجد والمحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو والمناطق السياحية والأثرية كما تم إنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية والتأكد من إغلاق جميع الولاعات بإحكام ومراجعة جميع كابلات أعمدة الإنارة وغسيل الكشافات مع التركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الرئيسية حفاظاً علي سلامتهم.

> ونوه رئيس هيئة النظافة إلي أنه تم تشكيل 12 فرقة صيانة مزودة بالأبراج لتكون جاهزة طوال الـ24 ساعة لمجابهة أي أعطال أو كوارث .