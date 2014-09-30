مجلس جامعة المنوفية يعتمد الخطة الشاملة لبدء الدراسة

وافق مجلس مجلس جامعة المنوفية ، فى أول جلسة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة الجديد ، على الخطة الشاملة التى أعدتها الجامعة لبدء العام الدراسى بما يضمن إنتظام الدراسة والحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت.

تضمنت الخطة عدم السماح للطلاب بالدخول إلا بالكارنيه وتخصيص لون مميز لكل مجمع طلابى ، وتفتيش جميع السيارات المارة من البوابات بما فيها سيارة رئيس الجامعة ، وتفعيل التوجيهات الصادرة بشأن الالتزام بمواعيد المحاضرات وتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى قاعات الدروس وفقا لجداولهم التى تم الاعلان عنها ووضعها على مواقع الكليات على الانترنت.

وقال رئيس الجامعة أن تكريم رئيس الجمهورية للطلاب المتفوقين على مستوى الجامعات المصرية يمثل رسالة إيجابية ذات أثر بالغ على كل مجتمع الجامعة ، ودعوة واضحة للإعتماد على العلم والعلماء فى بناء الدولة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية معسكرات الاستقبال للطلاب الجدد وتوزيع الأدلة الإرشادية عليهم ، والاعلان عن الأنشطة المتنوعة التى تقدمها رعاية الشباب بكل كلية بما يسمح للطالب بالاشتراك فى النشاط الذى يتماشى مع اهتماماته، وتكثيف عمل المكتبات وتقديم كل التسهيلات والمعاونة للطلاب وخاصة الجدد منهم.

كما شدد رئيس الجامعة على ثقته فى وعى الطلاب وقدرتهم على التمييز بين الحرية والفوضى وبين البناء والهدم.