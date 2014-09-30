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دعوى تطالب محلب بإغلاق المراكز الثقافية التركية في القاهرة والجيزة والإسكندرية

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دعوى تطالب محلب بإغلاق المراكز الثقافية التركية في القاهرة والجيزة والإسكندرية دعوى تطالب محلب بإغلاق المراكز الثقافية التركية في القاهرة والجيزة والإسكندرية

أردوغان

أقام  ”سمير صبري” المحامى دعوى مستعجلة بطلب إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعلى رأسها مركز يونس أمره بحي الدقي والذي افتتحه أردوغان في سبتمبر 2011 ودار نشر سوزلر التركية في القاهرة.

وقال صبري أن أردوغان لم يتوقف عن مهاجمة والتطاول على رئيسها وشعبها وعلى أزهرها الشريف وهو معروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث واصل أردوغان تطاوله على مصر وتدخله في شئونها الداخلية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث انتقد سياسة الأمم المتحدة تجاه ما حدث في مصر في 30 يونيو واصفا الثورة بالانقلاب على شرعية الرئيس .

وعدد صبري كل الإساءات التي وردت على لسان أردوغان تجاه الدولة المصرية في الفترة السابقة وحتى تاريخه وما وجه إليه من انتقادات لاذعة على خلفية تصريحاته، وطلب صبري إلزام رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والإسكندرية والجيزة وقدم 36 حافظة مستندات تحوى على تجاوزات أردوغان ضد مصر.

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