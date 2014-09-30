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محافظ كفر الشيخ يوفد لجنة لمتابعة حالة “رحمة “والنائب العام يحيل القضية للجنايات

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محافظ كفر الشيخ يوفد لجنة لمتابعة حالة “رحمة “والنائب العام يحيل القضية للجنايات محافظ كفر الشيخ يوفد لجنة لمتابعة حالة “رحمة “والنائب العام يحيل القضية للجنايات

الطفلة رحمة

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أن النائب العام قرر اليوم  الثلاثاء، إحالة قضية مغتصب “رحمة” ذات الـ8سنوات بكفر الشيخ للجنايات ، بعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود.

وأضاف أنه قرر إيفاد لجنة من المحافظة برئاسة اللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة و محمود عبد العال مدير مديرية التضامن الاجتماعي والمهندس فؤاد العطوي وكيل وزارة الكهرباء ومحمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة بيلا للتوجه إلى محل إقامة الطفلة وأسرتها والوقوف عل حالتها وما تحتاجه من علاج هي وأسرتها لإزالة الآثار النفسية لهذا الحادث الأليم وتقرر علاجها على نفقة المحافظة بأحد المراكز الطبية المتخصصة وتأهيلها نفسيا وسيتم إيفادها هي وأحد أسرتها للإقامة بالمستشفى لحين شفائها.

وعلى جانب أخر، كان أوفدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن محمود عبدالعال مدير مديرية التضامن بالمحافظة لزيارة رحمة والإطمئنان على حالتها وتسليمها مساعدة مالية عاجلة قدرها 5 ألاف جنيه .

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