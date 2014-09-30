اليوم .. المنتخب الوطني لكرة الصالات يلتقي الاسماعيلى ببورسعيد

يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات في كرة القدم، مساء اليوم، مع النادي الاسماعيلي في لقاء ودي، يقام في صالة بورسعيد الدولية بحي الضواحي.

وكان منتخب مصر لكرة الصالات، وصل مدينة بورسعيد، ظهر الأحد 28 سبتمبر الحالي، في معسكره الثاني ببورسعيد و تندرب الييومين الماضيين صباحا و مساءا استعدادا لبطولة العالم للقارات التي سنقام بالكويت.

و قال نادر رشاد المدير الفني للمنتخب، إن لقاء الاسماعيلي يعتبر تجربة حقيقية، باعتبار أن الاسماعيلي لدية فريق كرة خماسي و يشارك في دوري كرة الصالات.

و أشار رشاد، أنه اختار بورسعيد لهدوءها وتوفير كل امكانيتها للمنتخب، لافتًا إلي تضافر جهود منطقة بورسعيد لكرة القدم و مسئولي صالة بورسعيد الدولية .

ووجه رشاد، الشكر لعاطف جابر مديرصالة بورسعيد الدولية في توفير الوقت المناسب لتدريبات المنتخب.