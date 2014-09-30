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2 مليار جنيه للمشروعات الخدمية بالوادى الجديد‎

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2 مليار جنيه للمشروعات الخدمية بالوادى الجديد‎ 2 مليار جنيه للمشروعات الخدمية بالوادى الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد انه تم اعتماد 2 مليار جنيه للمشروعات الخدمية بالوادى الجديد خلال الفترة السابقة.

وأوضح عشماوى ان تلك المشروعات تمثلت فى إنشاء طرق جديدة ضمن شبكة الطرق القومية ، وإنشاء مدارس وقرى ظهير صحراوى واستصلاح أراضى ، ومول تجارى بمركز الداخلة ومبنى جامعة ، وتوسعات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وصوامع غلال ومشروعات خدميه وتنميه أخرى.

وأكد عشماوى ان هذ يأتى ذلك فى اهتمام الدولة واتجاهاتها نحو خلق مجتمعات عمرانيه جديده والقضاء على التكدس فى وادى النيل وفتح افاق جديده تهدف الى جذب الاستثمارات وتنميه جنوب .

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