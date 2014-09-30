أفلام عيد الأضحى.. خلطة كوميديا وأكشن يُسيطر عليها الطابع الشعبي

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي ينطلق خلال أيام، مواجهة بين أفلام اختارت الأكشن وأخرى رفعت شعار الكوميديا، وبينهما أفلام أخرى فضلت التوليفة الشعبية باعتبارها الرهان الرابح دائما مع جمهور العيد.

ومن أبرز الأفلام التي حسمت أمرها بشكل نهائي في خوض السباق “الجزيرة 2″ و”واحد صعيدي”، و”حديد”، و”حماتى بتحبنى”، و”عمر وسلوى”، و”وش سجون”.

> وفي مقدمة الأفلام التي تراهن على الأكشن والإثارة “الجزيرة 2″ بطولة أحمد السقا، وهند صبري، وخالد الصاوي، ونضال الشافعي أبطال الجزء الأول ، بعد أن انضم إليهم الراحل خالد صالح ، وأروى جودة ، وأحمد مالك.

وبخلاف الجزء الأول من الفيلم الذي دار حول تولي منصور الزعامة في الجزيرة ، قبل أن ينتهي بدخوله السجن ، سيشهد الجزء الثاني تغيرا كبيرا في الأحداث بعد أن تتولي هند صبري “كريمة” الزعامة على الجزيرة ، بعد دخول أحمد السقا “منصور الحفني” السجن.

غير أن الأحداث تبدأ فعليا بعد هروب “منصور” من السجن خلال الانفلات الأمني الذي صاحب ثورة 25 يناير التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ، حيث يبدأ الصراع بينهما على الزعامة،والتي يدخل فيها أطراف جديدة للانتفاع من تواجدهم داخل الجزيرة.

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واختار الأكشن كذلك فيلم “حديد” بطولة عمرو سعد،درة،أحمد عبد العزيز،تامر عبد المنعم، زكي فطين عبد الوهاب، أحمد فتحي، رامي غيط، وهو من تأليف مصطفى سالم، وإخراج أحمد البدري ، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن ، حيث ظهر الفنان عمرو سعد، بطل الفيلم في البوستر الدعائى، وهو يحمل مسدسا وملامح الغضب واضحة على وجهه ، فيما يتكتم صناع الفيلم على قصته.

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وعلى الجانب الكوميدي تستقبل دور العرض فيلم “حماتى بتحبنى”، بطولة ميرفت أمين وحمادة هلال وسمير غانم وإيمان العاصي، إنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أكرم فريد ، وتدور أحداث الفيلم حول شاب طموح يعمل طبيبا نفسيا ، لا يرغب في الزواج ويعيش من أجل مزاجه فقط ، لكنه يقابل فتاة ثرية من عائلة مناسبة، ويقرر الزواج منها، لكن بعد ذلك يعيش حياة زوجية متوترة ، بسبب تدخل والدته وحماته في حياته الزوجية ، والفيلم لايت كوميدي ويمثل عودة للفنانة ميرفت أمين إلى الشاشة الفضية بعد غياب سنوات طويلة.

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وعلى المستوى الكوميدي أيضا ينافس أيضا الفنان محمد رمضان بفيلم “واحد صعيدى”، بطولة راندا البحيري، نيرمين ماهر، إيناس النجار، وميار الغيطي، من تأليف عبد الواحد العشري، وإخراج إسماعيل فاروق ، وتدور أحداث الفيلم حول شاب صعيدي بسيط يحلم أن يصبح له مكانة، فيبحث عن فرصة عمل، ولا يجد عمل سوى وظيفة فرد أمن في إحدى فنادق العين السخنة ، وهناك يكتشف أنه ستحدث جريمة قتل ضد إحدى نزيلات الفندق ، فيعمل بكل الطرق لإحباط الجريمة ، وتدور الأحداث في قالب كوميدي ، ويتخلل الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية التي يقدمها محمد رمضان بصوته.

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أما التوليفة الشعبية فتجتمع في فيلم “عمر وسلوى”بطولة سعد الصغير،كريم محمود عبد العزيز،حسن حسني،محمود الليثي ، بوسي ،الراقصة صوفينار، شيما الحاج،يوسف عيد،وبدرية طلبة،ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج تامر بسيوني ، وتدور أحداث الفيلم حول راقصة أرمينية تأتى إلى القاهرة للعمل بأحد الملاهى الليلية ،ويتعرف عليها محمود الليثى ويتزوج بها ، بينما يعجب بها كريم محمود عبد العزيز ، ويحاول أن يتزوج بها هو الآخر، ويتخلل الفيلم مجموعة من الأغاني الشعبية بصوت محمود الليثي وسعد الصغير،كما تقدم صافيناز وصلات رقص بالفيلم.

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وعلى الطريق نفسه يسير فيلم “وش سجون”بطولة باسم سمرة،وإيناس عز الدين،ودينا فؤاد،ومها صبري، وأحمد عزمي،وأحمد وفيق،وتأليف مصطفى السبكي،وإخراج عبد العزيز حشاد ، وتدور أحداثه يدور حول 3 شخصيات من طبقات مختلفة، وهم رجل أعمال يدخل السجن في قضية ، فيقابل أحمد عزمي وهو من طبقة متوسطة ، ليتقابلا مع باسم سمرة وهو من العشوائيات.

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ويأتي فيلم المواطن برص للمثل الشاب رامي غيط في نفس الإطار، حيث يجمع الفيلم بين الكوميديا والأكشن في إطار شعبي من خلال قصة المواطن برص، يشارك في الفيلم مصطفى يوسف، رجاء الجداوي، باسم السمرة، لطفي لبيب.

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