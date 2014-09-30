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بالفيديو.. طائرة دون طيار ترصد حجم مظاهرات هونج كونج ضد الحكومة الصينية

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التقطت طائرة دون طيار مشاهد لاحتجاجات عشرات الآلاف من مواطني هونج كونج ضد الصينية في الجزيرة الخاضعة لسلطة بكين.

وأظهر المتظاهرين في الشوارع والميادين، حيث واصلوا احتجاجاتهم ضد الحكومة، للمطالبة بمزيد من الديمقراطية، فيما لوح المتظاهرون للطائرة.

وهدد قادة الاحتجاجات من طلاب هونج كونج بتمديد احتجاجاتهم إذا لم تتحقق مطالبهم باستقالة رئيس حكومة هونج كونج، الرئيس التنفيذي ليونج تشون يينج، ومنحوا الحكومة مهلة لسحب إصلاح محدود يتعلق بالانتخابات حتى الأربعاء المقبل.

واختفت الشرطة من محيط المظاهرات بعد اشتباكات عنيفة مع المحتجين في قلب المستعمرة البريطانية السابقة، التي سيطرت عليها الصين منذ عام 1997 بعد 150 عامًا من خضوعها للحكم البريطاني.

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