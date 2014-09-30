التحالف الدولي يقصف مواقع «داعش» قرب كوباني الكردية السورية

قامت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، بقصف مواقع تنظيم «داعش» بالقرب من مدينة كوباني، إحدى المعاقل الرئيسية للأكراد في الأراضي السورية، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن التحالف نفذ هجمات جوية على عدة قرى بالريف الشرقي والريف الغربي لمدينة كوباني المحاصرة بواسطة مقاتلي «داعش» منذ 16 سبتمبر الجاري.

وكان المتشددون قد كثفوا، الإثنين، قصف كوباني، مما تسبب في سقوط بعض القذائف في الأراضي التركية المجاورة، الأمر الذي دفع تركيا إلى نشر دبابات في جانبها الحدودي مع سوريا.

وذكر المرصد أن عدد مقاتلي «داعش» الذين لقوا مصرعهم الإثنين جراء الغارة التي نفذتها طائرات التحالف على مبنى للتنظيم الجهادي يقع بين قريتي منبج وجرابلس، قد وصل إلى 13 شخصا.

وفي محافظة دير الزور، قامت «داعش» بإعدام اثنين من أعضائها أحدهما سوري والآخر عراقي في مدينة البوكمال المتاخمة للأراضي العراقية، بتهمة «نهب ثروات المسلمين» إلى جانب التعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان التنظيم الجهادي قد أعلن أواخر يونيو الماضي إقامة «خلافة» في الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.

وأعلنت واشنطن في 23 سبتمبر الجاري بدء شن هجمات جوية على مواقع «داعش» في الأراضي السورية.