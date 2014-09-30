أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الصحة : نعمل على دعم شركات قطاع الأعمال وفاكسيرا والتركيز على نواقص الأدوية

Google+ Print
وزير الصحة : نعمل على دعم شركات قطاع الأعمال وفاكسيرا والتركيز على نواقص الأدوية وزير الصحة : نعمل على دعم شركات قطاع الأعمال وفاكسيرا والتركيز على نواقص الأدوية

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

حضر ، اليوم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بمقر ديوان عام الوزارة الإجتماع الدوري الشهري للجنة الاستشارية العليا للدواء , والذي ناقش عدة قضايا هامة تمثل أولويات قطاع الدواء فى المرحلة الحالية .

وأكد وزير الصحة أن الملامح الرئيسة لإستراتيجية الدواء فى تنطلق من ضرورة التوجه للسوق الأفريقية والتعاون معهم فى مجال الدواء لاستعادة دور مصر الإقليمي وثقلها الإفريقي , كذلك التركيز على ملف نواقص الأدوية بوصفه أحد الملفات المهمة المرتبطة باحتياجات المواطن المصري التي تسعى وزارة الصحة لتلبيتها .

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لدعم شركات قطاع الأعمال وتذليل العقبات أمام عملها لزيادة استثماراتها ورفع قدرتها التنافسية , وشدد على ضرورة النهوض بشركة “فاكسيرا” على اعتبار أنها تمثل ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري فى مجال الطعوم والأمصال .

وأوضح عدوي أن هناك ضرورة قصوى لعملية تحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق الدواء المصري لتسهيل بناء إستراتيجية دوائية قائمة على أدلة ومؤشرات علمية , وأيضا عمل الدراسات اللازمة وإعداد القواعد المنظمة للهيئة العليا للدواء والغذاء , ذلك بالإضافة إلى إصلاح الضوابط والقرارات الخاصة بتسجيل الأدوية لمنع التلاعب والسمسرة عن طريق تدشين نظام ميكنة إلكتروني للصناديق يأخذ فى الاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأضاف عدوي أن الدواء المصري بخير وناشد وسائل الإعلام القيام بدورها فى نشر الوعي السليم لمواجهة الإشاعات المغلوطة وتغيير الصورة السلبية عن الدواء المصري .

وأقرت اللجنة الإرشادات والقواعد المصرية لتسجيل المثائل الحيوية .

ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت التوصية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء لدراسة إنشاء الهيئة المصرية للدواء والغذاء , وذلك انطلاقا من امتلاك مصر للمقومات والقواعد المنظمة لعمل الإدارة المركزية للصيدلة وهيئة الرقابة الدوائية والهيئة الرقابية على المستحضرات الحيوية , بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة والمتراكمة فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء تجعلها مهيأة تماما لاستكمال القواعد المنظمة والأطر القانونية لعمل الهيئة المصرية للأدوية والغذاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك