وزير الصحة : نعمل على دعم شركات قطاع الأعمال وفاكسيرا والتركيز على نواقص الأدوية

حضر ، اليوم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بمقر ديوان عام الوزارة الإجتماع الدوري الشهري للجنة الاستشارية العليا للدواء , والذي ناقش عدة قضايا هامة تمثل أولويات قطاع الدواء فى المرحلة الحالية .

وأكد وزير الصحة أن الملامح الرئيسة لإستراتيجية الدواء فى مصر تنطلق من ضرورة التوجه للسوق الأفريقية والتعاون معهم فى مجال الدواء لاستعادة دور مصر الإقليمي وثقلها الإفريقي , كذلك التركيز على ملف نواقص الأدوية بوصفه أحد الملفات المهمة المرتبطة باحتياجات المواطن المصري التي تسعى وزارة الصحة لتلبيتها .

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لدعم شركات قطاع الأعمال وتذليل العقبات أمام عملها لزيادة استثماراتها ورفع قدرتها التنافسية , وشدد على ضرورة النهوض بشركة “فاكسيرا” على اعتبار أنها تمثل ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري فى مجال الطعوم والأمصال .

وأوضح عدوي أن هناك ضرورة قصوى لعملية تحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق الدواء المصري لتسهيل بناء إستراتيجية دوائية قائمة على أدلة ومؤشرات علمية , وأيضا عمل الدراسات اللازمة وإعداد القواعد المنظمة للهيئة العليا للدواء والغذاء , ذلك بالإضافة إلى إصلاح الضوابط والقرارات الخاصة بتسجيل الأدوية لمنع التلاعب والسمسرة عن طريق تدشين نظام ميكنة إلكتروني للصناديق يأخذ فى الاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأضاف عدوي أن الدواء المصري بخير وناشد وسائل الإعلام القيام بدورها فى نشر الوعي السليم لمواجهة الإشاعات المغلوطة وتغيير الصورة السلبية عن الدواء المصري .

وأقرت اللجنة الإرشادات والقواعد المصرية لتسجيل المثائل الحيوية .

ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت التوصية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء لدراسة إنشاء الهيئة المصرية للدواء والغذاء , وذلك انطلاقا من امتلاك مصر للمقومات والقواعد المنظمة لعمل الإدارة المركزية للصيدلة وهيئة الرقابة الدوائية والهيئة الرقابية على المستحضرات الحيوية , بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة والمتراكمة فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء تجعلها مهيأة تماما لاستكمال القواعد المنظمة والأطر القانونية لعمل الهيئة المصرية للأدوية والغذاء