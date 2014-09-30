أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزيرة الداخلية البريطانية تعد حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف

Google+ Print
وزيرة الداخلية البريطانية تعد حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف وزيرة الداخلية البريطانية تعد حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف

وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

تستغل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خطابها في المؤتمر ‏السنوي لحزب المحافظين في الإعلان عن حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف.‏
> وقال مصدر في الحزب، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خطط الوزيرة تشمل السماح ‏للسلطات بحظر الجماعات المتطرفة، حتى لو لم تشكل تهديدا إرهابيا.‏
> وأضاف أن حزمة الإجراءات تشمل أيضا استهداف “دعاة الكراهية” من خلال “أوامر منع ‏التطرف”، والتي تسمح للمحاكم بتقييد حركة وأنشطة أفراد لمنع خطر العنف أو الإخلال ‏بالنظام العام.‏
> وسيضع حزب المحافظين هذه الإجراءات الجديدة في بيان الحزب في الانتخابات العامة ‏المقبلة، إضافة إلى وضع الوزيرة لاستراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التطرف الذي بدأ في ‏الانتشار في البلاد.‏
> يذكر أن أكثر من 500 بريطاني تركوا البلاد وتوجهوا للانضمام إلى الجماعات الجهادية في ‏سوريا، مثل تنظيم الدولة أو النصرة، حيث تشكل عودتهم إلى البلاد مصدر قلق للحكومة البريطانية، واحتمال شنهم لهجمات في البلاد في المستقبل.‏

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا