وزيرة الداخلية البريطانية تعد حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف

تستغل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خطابها في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في الإعلان عن حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف.
> وقال مصدر في الحزب، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خطط الوزيرة تشمل السماح للسلطات بحظر الجماعات المتطرفة، حتى لو لم تشكل تهديدا إرهابيا.
> وأضاف أن حزمة الإجراءات تشمل أيضا استهداف “دعاة الكراهية” من خلال “أوامر منع التطرف”، والتي تسمح للمحاكم بتقييد حركة وأنشطة أفراد لمنع خطر العنف أو الإخلال بالنظام العام.
> وسيضع حزب المحافظين هذه الإجراءات الجديدة في بيان الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى وضع الوزيرة لاستراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التطرف الذي بدأ في الانتشار في البلاد.
> يذكر أن أكثر من 500 بريطاني تركوا البلاد وتوجهوا للانضمام إلى الجماعات الجهادية في سوريا، مثل تنظيم الدولة أو النصرة، حيث تشكل عودتهم إلى البلاد مصدر قلق للحكومة البريطانية، واحتمال شنهم لهجمات في البلاد في المستقبل.