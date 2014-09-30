وزيرة الداخلية البريطانية تعد حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف

تستغل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خطابها في المؤتمر ‏السنوي لحزب المحافظين في الإعلان عن حزمة من الإجراءات لمواجهة التطرف.‏

> وقال مصدر في الحزب، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خطط الوزيرة تشمل السماح ‏للسلطات بحظر الجماعات المتطرفة، حتى لو لم تشكل تهديدا إرهابيا.‏

> وأضاف أن حزمة الإجراءات تشمل أيضا استهداف “دعاة الكراهية” من خلال “أوامر منع ‏التطرف”، والتي تسمح للمحاكم بتقييد حركة وأنشطة أفراد لمنع خطر العنف أو الإخلال ‏بالنظام العام.‏

> وسيضع حزب المحافظين هذه الإجراءات الجديدة في بيان الحزب في الانتخابات العامة ‏المقبلة، إضافة إلى وضع الوزيرة لاستراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التطرف الذي بدأ في ‏الانتشار في البلاد.‏

> يذكر أن أكثر من 500 بريطاني تركوا البلاد وتوجهوا للانضمام إلى الجماعات الجهادية في ‏سوريا، مثل تنظيم الدولة أو النصرة، حيث تشكل عودتهم إلى البلاد مصدر قلق للحكومة البريطانية، واحتمال شنهم لهجمات في البلاد في المستقبل.‏