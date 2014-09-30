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وفاة اليسارى على زهران بعد صراع طويل مع المرض

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وفاة اليسارى على زهران بعد صراع طويل مع المرض وفاة اليسارى على زهران بعد صراع طويل مع المرض

على زهران امين حزب التجمع السابق

توفى ، مساء أمس ، على زهران أمين حزب التجمع السابق بدمياط الشهير بأبو اليسار الدمياطي عن عمر يناهز 75عاما بعد صراع طويل مع المرض بعد إصابته بعد جلطات منذ عام 2004.

كان زهران الذى اعتقل عام 77 فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ، وأمضى 5 سنوات بالمعتقل وأسس أول لجنة للدفاع عن حقوق صناع الأثاث وجمعية صناع الأثاث.

أطلقت عليه الأمم المتحدة بأنه أول سجين للرأى عام 1981 ، وخاض عدة جولات انتخابية على مقعد العمال فى عهد نظام الرئيس حسني مبارك ولكن لم يكتب له النجاح بسبب مواقفه المعارضة للنظام.

يشيع ، اليوم ، أعضاء حزب التجمع وتلاميذ زهران جثمانه إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر من مسجد المتبولى بحى رابع بمدينة دمياط.

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