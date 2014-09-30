قوات التحالف تشن غارات على مواقع داعش في دير الزور والرقة

أفادت مصادر متطابقة للمعارضة السورية، بأن مقاتلات تابعة لقوات التحالف الدولي شنت غارات عدة على مواقع لتنظيم داعش، في دير الزور شرقي سوريا، والرقة شمالي البلاد.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية»، الفضائية الثلاثاء، عن شبكة «سوريا برس» قولها: «طيران التحالف قصف معاقل للتنظيم في بلدات الخريطة والحوايج وجبل طابوس في بلدة الشميطية بمدينة دير الزور».

من جهته، أكد اتحاد تنسيقيات الثـورة السورية، وقوع غارات جوية استهدفت الريف الغربي الجنوبي لمدينة تل أبيض بمدينة الرقة، حيث يسيطر التنظيم على مساحات واسعة.

وأفاد ناشطون في مدينة دير الزور بمقتل قيادي في تنظيم داعش يدعى صالح الشعيبي أبو حمزة والمعروف بـ «الشيخ عثمان»، خلال غارات جوية للتحالف الدولي قرب مدينة كوباني بريف حلب الشمالي.

من جهة أخرى، ضيق مقاتلو تنظيم داعش الخناق على مدينة كوباني الكردية المتاخمة للحدود بين تركيا وسوريا، وباتوا على بعد 5 كم منها وهي أقرب مسافة يصلون إليها منذ أن شنوا هجومهم عليها في منتصف سبتمبر الجاري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 16 قذيفة صاروخية على الأقل على مركز المدينة للمرة الأولى؛ ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، معتبرا أنه «القصف الأعنف على المدينة».

وفي حال سقطت كوباني يكون تنظيم داعش، قد أكمل سيطرته على شريط طويل شمالي سوريا، يمتد بموازاة الحدود مع تركيا، رغم ضربات التحالف الذي تقوده واشنطن ضد مواقع التنظيم.