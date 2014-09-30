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غدًا.. يوسف زيدان يناقش «الإسرائيليات الإسلامية» بساقية الصاوي

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غدًا.. يوسف زيدان يناقش «الإسرائيليات الإسلامية» بساقية الصاوي غدًا.. يوسف زيدان يناقش «الإسرائيليات الإسلامية» بساقية الصاوي

 

الكاتب يوسف زيدان

يستكمل غدًا الأربعاء، دكتور يوسف زيدان حديثه عن «اليهوديات» فى صالونه الشهري بساقية عبد المنعم الصاوى، والذى يُقدمه فى الأربعاء الأول من كُل شهر فى قاعة النهر فى تمام السابعة مساءً.

يتحدث، زيدان خلال صالون هذا الشهرعن«الإسرائيليات الإسلامية»، بينما دار نقاش الصالون بالشهر الماضي حول «النحيب اليهودي».

من ناحية أخرى يستعد الكاتب يوسف زيدان، لنشر مجموعة قصصية بعنوان «حلوة الحال»، وكتاب يحمل عُنوان «فقه الحب» قريبًا.
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> ﻳﻮﺳﻒ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﻛﺎﺗﺐ ﻭﻣﻔﻜﺮ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻟﻪ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺃﺩﺑﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ رﻭﺍﺋﻴﺔ عديدة منها عزازيل والنبطي وظل اﻷفاعي.

 

 

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