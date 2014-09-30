“مايكروسوفت” تعتزم منح نظامها الجديد “ويندوز 9″ مجانا لمستخدمي “ويندوز 8″

زعم تقرير نشر مؤخرا على الإنترنت أن نظام “مايكروسوفت” التشغيلي القادم “ويندوز 9″ سوف يُتاح مجانا لمستخدمي إصدارة النظام الحالية “ويندوز 8″.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة “ديتيك” الإندونيسية المحلية عن رئيس شركة “مايكروسوفت إندونيسيا” ورئيسها التنفيذي أندرو ديانتورو ، أن نظام التشغيل الجديد سيكون ترقية مجانية للنظام الحالي.

> وتجاهل التقرير ذكر ما إذا كان المستخدمون سيحتاجون إلى استعمال نسخة معينة من نظام “ويندوز 8″ للتأهل إلى الترقية.

> ومن المقرر أن تعلن “مايكروسوفت” رسميا عن النسخة القادمة من “ويندوز”، والتي يعتقد أنها ستحمل الاسم الرمزي “ثريشولد”، خلال حدث يقام هذا الأسبوع.

> ومن المتوقع أن تتضمن النسخة “ويندوز 9″ مميزات جديدة مثل دعم محسن لمستخدمي لوحة المفاتيح والفأرة، وقائمة بداية محدثة، فضلا عن دعم أفضل لشاشات العرض ذات الدقة العالية ، وربما تطلق “مايكروسوفت” أيضا نسخة تمهيدية لنظام التشغيل للمطورين هذا الأسبوع.

أ ش أ