“بلاكبيري” تطلق هاتفها الذكي الجديد “باسبورت”

أطلقت شركة “بلاكبيري” الكندية، رائدة صناعة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية ، هاتفا ذكيا جديدا مربع الشكل يحمل الاسم “باسبورت” ويستهدف فئة محترفي الأجهزة المحمولة.

ويأتي الهاتف الجديد مزودا بشاشة عرض لمسية من نوع “جوريلا جلاس” بمقاس 4.5 بوصة (وذات دقة عرض 1440×1440 بكسل)، ويعمل بنسخة نظام تشغيل “بلاكبيري 10.3″.

> كما يحتوي الجهاز الجديد على لوحة مفاتيح مادية تم ضبطها لعرض المناطق الحساسة للمحتوى على الشاشة ، بالإضافة إلى المساعد الشخصي “بلاكبيري أسيستانت”.

> وقالت الشركة إن مساعدها الشخصي الجديد “بلاكبيري أسيستانت” عبارة عن خدمة ترتكز إلى الأعمال وتسمح للمستخدمين بإرسال رسائل البريد الإلكتروني ، وإجراء الاتصالات الهاتفية وغيرها من المهام عبر الأوامر الصوتية.

> كما يعمل المساعد الجديد “بلاكبيري أسيستانت” لاسلكيا عبر الـ “بلوتوث” داخل السيارات، ما يسمح بالاستخدام أثناء القيادة دون استعمال اليدين ، هذا بالإضافة إلى ارتباطه بمواقع الويب والتطبيقات المختلفة، وهو ما يتيح للمستخدمين إجراء استعلامات البحث على المواقع المختلفة أو نشر التدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي.

> ويحتوي الهاتف الجديد أيضا على ميزة برمجية تدعى “بلاكبيري بليند” تسمح للجهاز بالاتصال مع الأجهزة الأخرى مثل جهاز الحاسب الشخصي المنزلي ، وهو ما يمكن المستخدمين من الوصول إلى ملفاتهم المخزنة على الهاتف واستعراضها على شاشة عرض أكبر حجما.

> وتشمل قائمة المواصفات الفنية للهاتف الجديد، معالج “سنابدراجون” رباعي النوى بسرعة 2.2 جيجا هيرتز، وذاكرة عشوائية سعتها 3 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية سعتها 32 جيجا بايت، فضلا عن بطارية بقدرة 345 ميلي أمبير/ساعة، تزعم “بلاكبيري” أنها ستمد الجهاز بالطاقة حتى 30 ساعة متواصلة.

> كما يحتوي الهاتف المربع الشكل على كاميرا رقمية ذات دقة وضوح 13 ميجا بكسل مزودة بميزة مانع اهتزاز الصورة البصري.

أ ش أ