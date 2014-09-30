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الجيش السوري الحر يدعو الطائفة العلوية إلى الانشقاق عن جيش الأسد

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الجيش السوري الحر يدعو الطائفة العلوية إلى الانشقاق عن جيش الأسد الجيش السوري الحر يدعو الطائفة العلوية إلى الانشقاق عن جيش الأسد

دعا رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر “المعارض” عبد الإله البشير الطائفة العلوية من قيادات وعناصر إلى الانشقاق عن جيش النظام وترك ما وصفه بـ”المركب الهالك”.

وطالب البشير ـ في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الثلاثاء، أبناء الطائفة العلوية للالتحاق بالصفوف الأولى وتولي أماكنهم القيادية والريادية في صفوف الجيش الحر ـ على حد قوله.

وأشار إلى أنه بعدما ثبت أن “خيار الجيش الحر باعتداله ووطنيته هو الخيار الوحيد لخلاص السوريين بكل انتماءاتهم وطوائفهم، وبعدما أكد الجيش الحر عمليا أنه صمام الأمان في مواجهة إجرام الأسد وجرائم الإرهابيين.

وأضاف لقد : “اتضح للشعب السوري وللعالم أن نظام الأسد انتهى، ويحارب بالنيابة عنه الآن قوى دولية وشراذم مستوردة من الخارج”.

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