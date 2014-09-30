ضحايا الطرق تنظم دورات تدريبية للسلامة على الطرق بمناسبة عيد الأضحى

صرح المستشار سامى مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم بأن حملة “حلتزم” للسلامة على الطرق التى أطلقتها الجمعية نظمت عددا من دورات نشر الوعى بالسلامة على الطرق بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك نظرا لزيادة حركة السفر والتحرك على الطرق خلال فترات الأعياد.

> وأضاف مختار أن هذه الدورات شملت العديد من الجهات بمحافظة الإسكندرية منها إدارة تنمية المرأة بمركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة والاتحاد المصرى للتامين بالإضافة الى تدريب المعلمين والمسؤولين من إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة وإدارات السلامة بالشركات .

> وأشار رئيس الجمعية الى خطورة السرعة باعتبارها أحد أهم مسببات حوادث الطرق مؤكدا على أهمية دور المعلم فى نشر الوعى بالسلامة على الطرق وكذلك أثر الوقاية من المخدرات فى خفض معدلات حوادث الطرق.

> وقد ألقى عدد من مسئولى التخطيط بمرور الإسكندرية وبرامج التوعية بالجمعية وهيئة الإسعاف المصرية والاتحاد المصرى للتأمين على الحياة وشعبة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين الإجبارى على السيارات محاضرات خلال هذه الدورات حول القضايا المتعلقة بحوادث الطرق وكيفية إسعاف المصابين والحصول على التعويضات ووسائل الأمان والحماية خلال القيادة على الطرق.

أ ش أ