مؤتمر صحفي لمهرجان الإسكندرية للعرائس 13 أكتوبر

تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية الدولى للعرائس مؤتمرا صحفيا يوم 13 أكتوبر المقبل بالإسكندرية للاعلان عن تفاصيل الدورة الأولى المزمع إقامتها في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر المقبل بمدينة الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية للعرائس هو مهرجان إحتفالي كرنفالي ، ويعتبرالأول من نوعه في مصر ، وهو ملتقى غير تنافسي يضم نخبة من الفنانين المتميزين في مجال فنون العرائس ، ويهدف إلى تنشيط وجذب السياحة لمدينة الإسكندرية لما فيه من ثراء على الصعيد الفني والترفيهي.

> يشارك في المهرجان دول عربية وأجنبية هي أسبانيا ،اليونان ،الأردن ،ايرلندا صربيا،بريطانيا،الجزائر،الأردن ،مصر،لبنان،والسعودية ، بالاضافة إلى العديد من رؤساء المهرجانات وممثلي الهيئات الثقافية.

> يقام على هامش المهرجان ورش فنية كخيال الظل،تدوير المخلفات،عرائس قفازية،ماسكات،ماريونت،عرائس كرنفالية.

> يرأس مهرجان الإسكندرية الدولي للعرائس الفنان التشكيلي فيليب بولس،ومنسق عام المهرجان د.شيرين السيد،والمدير التنفيذي للمهرجان حازم بركة،ويدير لجان المهرجان الفنانين ناصر عبد التواب،رضا حسانين ،عبد الحميد حسني ،هشام علي أيمن عبد المنعم ،أحمد فؤاد،محمد أبو بكر،رحاب ،محمد عبد الفتاح،ونعمة نجيب.

أ ش أ