دار المعارف تحتكر أول ألبومات أحمد الشوكي

احتكرت مؤسسة دار المعارف للصحافة والطباعة والنشر توزيع ألبوم “واعود كما عاد الماء إلي الماء” للشاعر الموسيقار أحمد الشوكي بعرضه في جميع فروعها بأنحاء الجمهورية التي تبلغ 26 فرعا.

> وصرح الدكتور حسن أبو طالب رئيس مجلس إدارة دار المعارف بأن ألبوم “وأعود كما عاد الماء إلي الماء” يقوم على فكرة مبهرة يسعد دار المعارف تقديمها إلي الجماهير المتعطشة إلي أفكار غير تقليدية ، لافتا إلى أن الشوكي يجمع في الألبوم بين كونه شاعرا وموسيقارا يقدم نموذجا راقيا للفن يختلف عن مفردات سوق الكاسيت والأسطوانات متردية المضمون .

أ ش أ