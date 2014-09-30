اليوم.. سماع مرافعة دفاع قيادات الإخوان المتهمة بتعذيب محام بالتحرير

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية تعذيب محام بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير ،والمتهم فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل المستشار محمود الخضيري، والمذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور، وقيادات الإخوان عمرو زكي، وحازم فاروق، ومحسن راضي.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المحامي أسامة كمال في عام 2011، قال فيه إنه كان متواجدا بميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير للمشاركة في المظاهرات السلمية الخاصة بثورة 25 يناير، واستوقفه شخص على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وبدأوا في تعذيبه.

ونسبت النيابة للمتهمين احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة بميدان التحرير.