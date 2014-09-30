حياة الدرديري تطالب بوضع توفيق عكاشة بكتب التاريخ: «مُفجر ثورة 30 يونيو»

طالبت حياة الدرديري، مقدمة برنامج «مصر اليوم» على قناة الفراعين، بوضع اسم توفيق عكاشة في كتب التاريخ الدراسية باعتباره «مُفجر ثورة 30 يونيو».

وقالت «الدرديري»، في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي مساء الإثنين، في برنامج «العاشرة مساءً»، إنه لا يمكن تجاهل عكاشة، وأنه يجب تخصيص «درس» باسمه كقائد لـ30 يونيو، وأبدت اعتراضها على ذكر أسماء أعضاء حركة تمرد في الكتب فقط.

وأضافت «الدريري» أن توفيق عكاشة هو مفجر «ثورة 30 يونيو» وهو من حشد المليونيات في أكثر من محافظة، بيما حركة تمرد حشد 5 آلاف شخص في ميدان التحرير في 21 يونيو، معتبرة أن عكاشة فضح فساد الإخوان.. فيما رد محمود بدر، منسق حركة تمرد، الذي كان ضيفا بالبرنامج أنه لا يمكن إنكار دور قناة الفراعين.