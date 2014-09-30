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القبض علي عامل بحوزته قطع أثرية بأسيوط‎

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القبض علي عامل بحوزته قطع أثرية بأسيوط‎ القبض علي عامل بحوزته قطع أثرية بأسيوط‎

أرشيفية

تمكنت مباحث شرطة السياحة والأثار بأسيوط من ضبط عامل بحوزته عدد من القطع الأثرية بغرض الإتجار فيها .

وتلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من شرطة السياحة والأثار بضبط “محمد ف . ع . ح” حال تواجده ببندر القوصية وبحوزته كرتونه بداخلها كمية من القطع الأثرية وبالفحص تبين أن بداخلها 7 تماثيل مختلفة الأحجام والأطوال، وتم ضبط 44 قطعة عملة من المعدن مطموسة مختلفة الإحجام والأشكال، قطعة من الفخار لوجه تمثال، 3 مسارج من الفخار، تمثال من الحجر الجيري، صينيه نحاسية اللون عليها رسومات بالبارز، أناء من الفخار يشتبه في أثريته، وذلك حال قيامه بعرضهم علي أحد الأشخاص، .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص ببندر ملوي مقابل حصوله علي مبلغ مالي، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة .

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