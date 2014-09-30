حقيقة انفصال حسن الشافعي عن زوجته

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تُفيد بانفصال الموزع الموسيقي وعضو لجنة تحكيم برنامج "أرب أيدول" حسن الشافعي عن زوجته زينه بطوط، خصوصاً وأن الشافعي لم يعد يضع دبلة الزواج عكس ما كلن يفعل في الفترة الأولى من زواجه.

ونفى أحد معجبي حسن الشافعي لـ"سيدتي نت" الشائعة وأكد أن حسن كأي رجال لا يحب وضع الدبلة مشيرا إلى أن علاقته بزوجته جيدة جداً، وهي على اتصال دائم به أثناء فترة تواجده في بيروت ومن المزمع أن تسافر إليه قريباً.

يذكر أن أخر أعمال الشافعي كانت من خلال فيديو كليب "ميستهلوشي" الذي قدّمه مع الدمية الشّهيرة أبله فاهيتا، ولقي نسبة مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب".

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