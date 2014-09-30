أخبار عاجلة

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حقيقة انفصال حسن الشافعي عن زوجته

Google+ Print
حقيقة انفصال حسن الشافعي عن زوجته حقيقة انفصال حسن الشافعي عن زوجته

الثلاثاء 30-09-2014 00:35

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تُفيد بانفصال الموزع الموسيقي وعضو لجنة تحكيم برنامج "أرب أيدول" حسن الشافعي عن زوجته زينه بطوط، خصوصاً وأن الشافعي لم يعد يضع دبلة الزواج عكس ما كلن يفعل في الفترة الأولى من زواجه.
ونفى أحد معجبي حسن الشافعي لـ"سيدتي نت" الشائعة وأكد أن حسن كأي رجال لا يحب وضع الدبلة مشيرا إلى أن علاقته بزوجته جيدة جداً، وهي على اتصال دائم به أثناء فترة تواجده في بيروت ومن المزمع أن تسافر إليه قريباً.
يذكر أن أخر أعمال الشافعي كانت من خلال كليب "ميستهلوشي" الذي قدّمه مع الدمية الشّهيرة أبله فاهيتا، ولقي نسبة مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب".

 

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف

فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف