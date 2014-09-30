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"بلاتينوم ريكوردز" تكشف عن غلاف واسم ألبوم عسّاف الجديد

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"بلاتينوم ريكوردز" تكشف عن غلاف واسم ألبوم عسّاف الجديد "بلاتينوم ريكوردز" تكشف عن غلاف واسم ألبوم عسّاف الجديد

الثلاثاء 30-09-2014 02:24

كشفت "بلاتينوم ريكوردز" الشركة المنتجة لألبوم محمد عسّاف الأول، عن صورة غلاف الألبوم، كما أعلنت عن اسمه الذي جاء تحت عنوان "عساف".

ويشار إلى أن محبوب العرب تعاون مع عدد من أهم الشّعراء والملحنين لإنجاز هذا الألبوم مثل: نزار فرنسيس، ومحمد يحيى، وملحم بركات، ووليد سعد، وأحمد ماضي وغيرهم، وسجّل مجموعة من الأغنيات في ستوديو ميشال فاضل في بيروت. ومن المتوقع أنّ يطلق النجم الفلسطيني في غضون أيام أول كليب له.

يذكر أن شركة "بلاتينوم ريكوردز" كانت قد أطلقت في أوائل الشهر الجاري، الشّعار الخاص بالفنان محمد عسّاف.

 

 

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