اجتماع أطباء المحافظات النائية بعد العيد لمناقشة قرار حافز المغتربين

قال الدكتور حامد مكي، نقيب الأطباء بأسوان، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ عقب عطلة عيد الأضحى على مستوى النقابات المهنية بمحافظات المناطق النائية بمقر نقابة الأطباء العامة بالقاهرة، لمناقشة القرار رقم 575 لسنة 2014 لوزير الصحة الذي منح ميزة نسبية للأطباء المغتربين القادمين للعمل من خارج محافظات المناطق النائية، بحصولهم على نحو 500 % حوافز اغتراب، مقابل حصول الطبيب من أبناء هذه المحافظات على حافز بنسبة 250 % فقط.

وأشار إلى أن هذا القرار سبب حالة من الغضب لدى جموع الأطباء بمحافظات المناطق النائية بعد أن اعتبروه لا يمثل العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و«30 يونيو»، مشيرًا إلى أنه غير مبرر تخفيض حوافز أطباء المحافظات النائية أو من استقر بها للنصف باعتبار أن الظروف المناخية الصعبة التي يعمل بها هؤلاء الأطباء سواء من داخل المحافظة أو من خارجها متساوية تمامًا.

وكانت النقابة الفرعية للأطباء بأسوان، برئاسة الدكتور حامد مكي، نقيب الأطباء عقدت الأحد اجتماعًا طارئ، لمناقشة تداعيات قرار وزير الصحة الصادر بشأن حافز جذب عمل المناطق النائية الجديد، الذي سيتم تطبيقه وصرفة حاليًا للأطباء بأثر رجعي من فبراير الماضي، حيث انتهى الاجتماع إلى اتخاذ قرار لإرسال مخاطبات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة لتعديل أو وقف قرار وزير الصحة لحين تعديله.