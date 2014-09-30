بالصور.. انتشال الحاويات الغارقة إثر اصطدام سفينتي شحن بقناة السويس

تمكنت عناصر الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس من انتشال الحاويات الغارقة بمدخل القناة الشمالي، إثر اصدام سفينتي حاويات بالمدخل الشمالي بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد.

كانت مقدمة سفينة حاويات تابعة لخط ميرسك، اصطدمت بسفينة حاويات أخرى تسمى «هابنجمود»، الاثنين، في التفريعة الشرقية، لقناة السويس.

وتسبب الحادث في سقوط 5 حاويات عن ظهر السفينة الثانية، وبعض التلفيات البسيطة في جسم السفينة.

وسارعت قاطرات هيئة قناة السويس، وفرق الطوارئ إلى موقع السفينتين، ولم يؤثر الحادث على انتظام حركة الملاحة أو تراكم السفن في ميناء شرق بورسعيد.

وقال مصدر بتحركات هيئة قناة السويس، إن الاصطدام تم من جانب السفينة التابعة لخط «الميرسك»، خلال قيامها بأعمال المناورة للخروج من على رصيف ميناء شرق التفريعة، والاتجاه إلى مجرى القناة للإبحار تجاه الجنوب، فاصطدمت بالسفينة «هابنجمود»، التي كانت ضمن قافلة الجنوب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وانتداب هيئة فنية، لتحديد أي السفنتين مسؤول عن العطل، وتولت النيابة التحقيق.