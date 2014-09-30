«نجم» تساند مرور العاصمة المقدسة ب «كوادر ودراجات نارية»

أوضح مدير فرع شركة «نجم» لخدمات التأمين بالعاصمة المقدسة علي بن سعيد الزهراني، ان الشركة جندت 85 محققا لمساندة رجال المرور في مباشرة الحوادث المرورية المؤمنة بالعاصمة المقدسة خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن إدارته طبقت خدمة «حلول» وذلك لتسهيل إجراءات استقبال مطالبات التعويض لمتضرري الحوادث المرورية وتمريرها إلى شركات التأمين من خلال أنظمة إلكترونية ونهايات طرفية.

ونوه إلى أن نظام تطبيق «جهاز الكف محمول» سرع في إنهاء الكثير من المعاملات وإجراءات الحوادث المرورية وحل بديلا عن الإجراءات الورقية في رصد الحادث ونقلها مباشرة إلى قاعدة البيانات لدى شركات التأمين وفقا لبطاقة المؤمن وبعدها يراجع الشركة مباشرة لإنهاء إجراءات التعويض.

من جهته، شدد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي على الدور المهم والحيوي الذي تقدمه الشركة في رفع الحوادث المرورية المؤمنة، وذلك بعد تفعيل الدراجات النارية التي تمكن المحقق من الوصول إلى المناطق المكتظة بالزحام ومباشرة الحادث دون أي تأخير.