محمد بن نايف يشيد بجهود الخدمات الطبية..

امتدح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية العيادات المتحركة والثابتة التي أنشأتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وذلك أثناء العرض العسكري للقوات المشاركة في حج هذا العام.

وكان في استقباله سعادة المشرف العام للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حيث اطلع سموه عقب حفل الاستعراض الأمني على كافة الامكانيات التي تمت تهيئتها بداخل هذه المراكز والتي تعد مستشفيات مصغرة متضمنة بداخلها أجهزة متقدمة صغيرة الحجم للقيام بالعديد من الاختبارات المخبرية الطبية المختلفة سريعة النتائج إضافة إلى أجهزة الإنعاش الرئوي كجهاز الصدمات وتخطيط القلب وقياس نسبة الأوكسجين بالدم والعلامات الحيوية، وفعلت هذه العيادات المتنقلة بهدف خدمة رجال الأمن الأوفياء في مواقعهم أثناء مهمة الحج.

من جانبه، أكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور أحمد العيسى انه يتشرف بخدمة منسوبي وزارة الداخلية صحيا وأضاف أفتخر أن تكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الصحية وتفعيل عشرين برنامجا صحيا مشيرا الى أن من أهم العوامل لإنتاجية المشاركين في الحج هو ايجاد بيئة مريحة وإيجابية وهو ما حرصنا على تجسيده في حج هذا العام متمنيا تضافر الجميع لتحقيق الوعد لسمو الأمير محمد بن نايف بأن تشهد الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توسعا على الصعيد المهني والتقني لافتا أن سموه دعم جميع القطاعات الأمنية وتحديدا الخدمات الطبية وناشد الدكتور العيسى الجميع بالوفاء لهذا الرجل المعطاء ودعا المولى بأن يخلص نوايا الجميع ويكتب التوفيق لحج هذا العام.

من جهته أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج بالإدارة العقيد طبيب مشاري فرج العتيبي بأن المراكز المتحركة والثابتة جرى تجهيزها في العديد من المواقع التي توجد بها تجمعات عسكرية في المشاعر المقدسة والحرم الشريف لتقديم خدمات طبية عالية الجودة لرجال الأمن تميزها السرعة وسهولة الوصول، مضيفا أن هناك مراكز ثابتة وأخرى متحركة، المتحركة منها شملت مركزين في الحرم المكي و4 مراكز في مشعر منى و3 مراكز بمشعر عرفات ومركز بالشميسي. والمراكز الثابتة شملت 11 موقعا هي مركز صحي قوى الأمن بالعاصمة المقدسة ومركز صحي قوى الامن بوزارة الداخلية وبمقر المديرية العامة للدفاع المدني ومقر الأمن العام في منى ومقر الضيافة في مشعر منى إضافة إلى مركز صحي بمشعر مزدلفة وأخرى في مشعر عرفات ومقر وزارة الداخلية في مشعر عرفات إضافة إلى مركز صحي قوى الامن بمعسكر الطوارئ بعرفات ومركز صحي قوى الامن بالحرم الشريف المجاور لباب السلام وجميع هذه المراكز والعيادات مرتبطة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالعوالي.

والجدير بالذكر ان خطة الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للحج في هذا العام العديد من البرامج الطبية المتخصصة ومن أهمها الطب الميداني، وقاية رجل الامن، ادارة الضغوط، سبل المحافظة على الحياة، الاتصال المجاني للاستشارة الطبية من الميدان على الرقم 8004301111، المسعفين المتطوعين اضافة الى برنامج التوعية الصحية الاستباقية للحج.

الأمير محمد بن نايف خلال حفل الاستعراض الأمني