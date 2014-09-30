دراسة: استخدام أجهزة مختلفة في وقت واحد يجعلك لا تتحكم بعواطفك جيدًا

اتضح للعلماء أن استخدام أجهزة مختلفة، مثل الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول وغيرها، في وقت واحد، يغير بنية الدماغ.

وقال علماء جامعة “ساسكس” البريطانية، أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة عديدة في نفس الوقت تنخفض عندهم كثافة المادة السنجابية في القشرة الحزامية الأمامية للدماغ، المسؤولة عن المعرفة والتحكم بالعواطف.

وبينت نتائج فحص 75 شخص بالغ بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي، أن الذين يستخدمون عدة أجهزة في وقت متزامن، من ضمنها التلفزيون ووسائل اعلام الورقية، لوحظ لديهم انخفاض كثافة المادة السنجابية، وتبين ان نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسات أخرى في مجال الجهاز العصبي.

وأضاف الباحث “كيبكي لوه”ان آلية هذه العلاقة تبقى غير واضحة، وربما أن الناس الذين لديهم القشرة الحزامية الأمامية صغيرة لا يتحكمون بعواطفهم جيدًا، لذلك من أجل معرفة هذه العلاقة السببية، لا بد من إجراء دراسات وبحوث إضافية.