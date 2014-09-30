مهرجان أبو ظبي السينمائي يكشف عن تفاصيل فعالياته

من خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم في فندق قصر الإمارات بأبو ظبي، أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي الذي تنظمه twofour54، عن البرنامج الكامل للدورة الثامنة التي تقام ما بين 23 أكتوبر، و1 نوفمبر عن تفاصيل المهرجان والأفلام التي يتم عرضها في دورته الثامنة والتي ستتضمن 197 فيلماً تمثل 61 دولة، بحضور رئيس المهرجان علي الجابري، وانتشال التميمي مبرمج الأفلام العربية، ومحمد العكور رئيس قسم الاتصال في twofour54، كما حضر المؤتمر الكاتب والمخرج محمد حفظي، والمخرج الإماراتي نواف الجناحي.

وخلال المؤتمر أجاب علي الجابري عن سؤال ما إذا كان افتتاح فيلم المهرجان له شروط فنية حيث اختير أن يكون فيلماً إماراتياً للمخرج الإماراتي علي مصطفى، أم تم اختياره لأنه فيلم إماراتي قائلاً: نحن لا نجامل الفيلم الإماراتي، ومن المؤكد أن هناك شروط فنية تطابقت على الفيلم ونحن نرحب بكل الأفلام الإماراتية التي تحمل موضوعات هادفة وجيدة.

كما تحدث انتشال التميمي عن برنامج الأفلام الذي يضم قائمة الأفلام المشاركة ما مجموعه 197 فيلماً من 61 دولة. وتتوافر جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج الدورة الثامنة وكذلك الأفلام من خلال دليل البرنامج.

وللسنة الثانية على التوالي، يستضيف المهرجان "جائزة حماية الطفل"، بالشراكة مع مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، التي تهدف إلى لفت الانتباه إلى ذلك النوع من الأفلام التي تعزز الوعي بالقضايا المتعلقة بالأطفال، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال. كما تتواصل مسابقة "عالمنا"، وهي عبارة عن مجموعة من الأفلام المختارة التي تهدف إلى التوعية بالقضايا البيئية والاجتماعية ذات الصلة. وتشمل دورة هذا العام برنامج العروض الجماهيرية، الذي يضم 32 فيلماً من أحدث الأفلام الروائية والوثائقية. وتكون الأفلام المشاركة في هذا القسم مؤهلة للحصول على جائزة اختيار الجمهور، وتمثل أحدث الأفلام وأكثرها تميزاً من جميع أنحاء العالم.

أما البرامج الخاصة فتتضمن لهذا العام برنامج (السينما العربية في المهجر)، و(تروفو: عاشق مدى الحياة للسينما)، وكذلك برنامج (الكلاسيكيات المرممة). وستسجل 9 أفلام روائية طويلة عرضها العالمي الأول خلال المهرجان، منها ثمانية أفلام عربية. كما سنشهد العرض العالمي الأول لما لا يقل عن 48 فيلماً من خلال أقسام الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الإمارات، ومسابقة الأفلام القصيرة.