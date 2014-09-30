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صناع "دنيا حبيبتي" يلتزمون الأدب بحضور زوجة الرئيس

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صناع "دنيا حبيبتي" يلتزمون الأدب بحضور زوجة الرئيس صناع "دنيا حبيبتي" يلتزمون الأدب بحضور زوجة الرئيس

الإثنين 29-09-2014 22:40

حضرت السّيدة جيهان السّادات زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات العرض المسرحي "دنيا حبيبتي"، الذي يقوم ببطولته كلّ من: كمال أبو ريّة، ونسمة محجوب، ورضا إدريس.

وبحضور السيدة، أُجبر القائمون على العمل بالابتعاد عن استخدام أيّ ألفاظ خادشة للحياء، بالرغم من أنّ الفنان رضا إدريسيقوم في كلّ ليلة باستخدام الكثير من الإيحاءات الجنسيّة الخادشة للحياء في الكثير من الجمل الحوارية، غير الموجودة أساساً في النص المسرحيّ، ما أدّى إلى حدوث العديد من المشكلات سابقاً، بينه وبين أبو رية.

وأشارت بعض المصادر إلى أنّ المخرج جلال الشرقاوي نبّه جميع القائمين على العمل إلى ضرورة التزام النّص المكتوب وعدم الخروج عنه، إضافة إلى عدم ارتداء ملابس عارية احتراماً لوجود السيّدة جيهان.

 

 

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