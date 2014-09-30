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إبراهيموفيتش: فترة ارتدائي قميص برشلونة كان الفريق الأفضل في العالم

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إبراهيموفيتش: فترة ارتدائي قميص برشلونة كان الفريق الأفضل في العالم إبراهيموفيتش: فترة ارتدائي قميص برشلونة كان الفريق الأفضل في العالم

إبراهيموفيتش

أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفترة التي ارتدى فيها قميص برشلونة الإسباني تحت قيادة المدرب السابق بيب جوارديولا “كان الفريق هو الأفضل في العالم”، وذلك قبل لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وأوضح إبرا “كان لدينا أفضل فريق في العالم بالتأكيد، خرجنا من نصف نهائي دوري الأبطال بسبب القرارات الخاطئة لأشخاص بعينهم، لكن الندم لا يفيد الآن، ينبغي نسيان هذا الأمر لأنني أمضيت أوقاتًا سعيدة في برشلونة”، وذلك خلال مقابلة مع قناة “كانال بلس”.

كما أضاف المهاجم السويدي أن لقاء الثلاثاء أمام البرسا سيساهم في رفع مستوى فريقه الحالي، رغم تأكد غيابه عن المواجهة .

ويواجه باريس سان جيرمان برشلونة على ملعبه في ثاني جولات المجموعة السادسة من دوري الأبطال.

 

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